Москва8 июл Вести.Вызов, который Куба под руководством Фиделя Кастро бросила США, в нынешнем веке повторил Иран. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Депутат подчеркнул, что отношение американцев к Кубе и ее бывшему лидеру Фиделю Кастро в 1960-70-е годы дискредитирует людей, которые ждут уважения к себе. На кубинского лидера было совершено более 200 покушений в течение жизни.

Несмотря на несхожие обстоятельства истории, географии, культуры, пример Кубы, которая бросила вызов Соединенным Штатам тогда, в 1950-60-е годы прошлого века, на наших глазах повторил Иран. И это совершенно очевидно на фоне грандиозных похорон ушедшего лидера Ирана. Напомню, что за время американо-израильской атаки на Иран погибло 48 руководителей высокого уровня сказал Затулин

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не видит смысла в переговорах с Ираном, но готов выслушать своих переговорщиков, которые настроены продолжать обсуждения с Тегераном.