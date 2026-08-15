Москва15 авг Вести.Дом, в котором родился экс-глава Кубы Фидель Кастро, сохранился и по сей день. Кадрами из комнаты, в которой революционер вырос вместе с братьями Раулем и Рамоном, поделился журналист информационной службы "Вести" Сергей Брилёв.

Это комната, где родился Фидель Кастро. Вот это вот оригинальная, та самая люлька. Ну сейчас, давайте так: камера вам покажет, как здесь устроена гостиная, а я вас буду ждать в спальне, которую отвели для Фиделя и его братьев. Ну вот здесь кое-какие личные вещи Фиделя, конкретно его обувь. Посмотрите на размер. Здоров был мужик сказал Брилёв

Он также рассказал забавную историю, случившуюся в детстве братьев Кастро.

Братьев было трое: Фидель, Рауль и старший Рамон. Старший спал на отдельной кровати, вот она. А Рауль и Фидель делили вот эту. Рассказывают, что в один из вечеров мальчишки так разбуянились, что отец сверху им стучал тростью. И тогда они как-то, украв у отца оружие, решили в шутку выстрелить наверх. Нет, никто не пострадал. Вон она, дырочка от того выстрела сказал он

Ранее директор центра "Фидель Кастро Рус" Рене Гонсалес Барриос рассказал, что современные кубинцы думают о Фиделе Кастро.