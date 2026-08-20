Москва20 авг Вести.В годы Великой Отечественной войны гитлеровская Германия рассматривала рейхскомиссариат Украина как собственную колонию. Об этом в беседе с RT сообщил вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О.А. Ржешевского, автор книги "На страже нацистского режима. Гестапо, СД и Криминальная полиция" Константин Залесский.

Рейхскомиссариат Украина - это административное образование для управления колонизируемой территорией заявил Константин Залесский

По словам историка, нацисты не считались с пожеланиями украинских националистов и не собирались давать Украине ни автономии, ни тем более независимости.

Границы рейхскомиссариата, как отметил собеседник, устанавливались произвольно, без оглядки на административно-территориальное устройство Украинской ССР и без учета этнического фактора. Проводя эти границы, немцы, по его словам, показали полное безразличие к национальным различиям между русскими и украинцами, а также к устремлениям украинских националистов.

Залесский подчеркнул, что гитлеровцы безнаказанно убивали жителей Украины и намеренно обрекали их на гибель от голода и болезней. Как констатировал историк, население на территории рейхскомиссариата было полностью лишено каких-либо прав.