Москва29 июл Вести.Украинская молодежь зомбирована неонацистской пропагандой, равняясь на главаря одной из банд УПА (признана экстремистской и запрещена в РФ) Мирослава Симчича с прозвищем Кривонос. Об этом ИС "Вести" заявил научный директор Российского военного исторического общества Михаил Мягков.

Выясняются подробности, которые связаны с нападением упашников … на польскую деревню Троица, другие деревни. По сути дела, боевики заходили туда, они насиловали, причем и беременных женщин, убивали их, резали, кололи, сжигали. То есть ... это преступления против человечества … Эти преступления, говорят о том, что вот этот герой, как он сегодня представлен. На самом деле откровенно убийца, злодей … он стал национальным героем. Ему вручали ордена и непосредственно и Порошенко, а потом Зеленский, ему ставили памятники … Молодежь украинская, зомбированная, в том числе вот этой неонацистской пропагандой равнялась на таких героев. И он представлен там в светлых образах сказал историк

Ранее ФСБ опубликовала архивный документ о преступлениях Симчича и его банды в годы Великой Отечественной войны. После ее окончания, он отсидел 30 лет в лагерях. И уже при нынешнем руководстве Украины со всеми почестями был возведен в статус героя. С главой киевского режима Владимиром Зеленским Симчич до последних дней своей жизни состоял в переписке.