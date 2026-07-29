Москва29 июл Вести.Польское правительство само научило украинцев почитать бандитов. Об этом ИС "Вести" заявил общественно-политический активист Мариуш Ничипорук, комментируя данные ФСБ о преступлениях одного из главарей УПА (признана экстремистской и запрещена в РФ) Мирослава Симчича с прозвищем Кривонос в годы Великой отечественной войны.

Польское правительство само научило украинцев почитать бандитов. И не одно правительство за последние 30 с лишним лет, поскольку сначала преподнесли в лик героев национальных, тех, которые делали такие же самые зверства, только они были поляками … Но только удивительное дело, как-то 20 лет правительства все по очереди Польши не замечали культа бандеровцев на Украине. А сейчас … думают, как с этого спрыгнуть … Просто чтобы это дело достойно закончить и похоронить в истории, надо вернуться к правде … Надо просто по-человечески сказать, что было, хорошее назвать хорошим, плохое – плохим, жертв – жертвами, а бандитов – бандитами сказал он

Ранее научный директор Российского военного исторического общества Михаил Мягков заявил, что украинская молодежь зомбирована неонацистской пропагандой, равняясь на главаря одной из банд УПА Мирослава Симчича.