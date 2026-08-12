Асселен: США не взяли ответственность за применение химоружия во Вьетнаме

Историк заявил, что США не признают последствий своих действий во Вьетнаме Асселен: США не взяли ответственность за применение химоружия во Вьетнаме

Москва12 авг Вести.США уклоняются от правового признания вины перед гражданами Вьетнама, пострадавшими от применения американских химикатов во время войны США во Вьетнаме, заявил профессор Университета штата Сан-Диего, историк Пьер Асселен в интервью РИА Новости.

Ученый обратил внимание на политику двойных стандартов, проводимую Вашингтоном. Так, США официально признают тяжелые последствия применения дефолианта Agent Orange для здоровья американских участников войны, обеспечивая им льготы, выплаты и медицинскую помощь.

При этом США отказываются принимать на себя юридическую ответственность перед вьетнамскими пострадавшими приводит РИА Новости слова Асселена

Белый дом отказывается брать на себя юридическую ответственность за ущерб, нанесенный жителям Вьетнама, и не предоставляет им сопоставимых выплат, подчеркнул профессор.

Вместе с тем косвенное признание негативного воздействия американской войны на жителей Вьетнама существует. США оказывают Ханою финпомощь, в том числе финансируют целевые программы по рекультивации зараженных территорий и очистке окружающей среды.

Жительница Вьетнама полковник Фан Тхи Бе рассказала, что ее бесплодие стало последствием распыления американцами так называемого агента "оранж".

Во время войны во Вьетнаме США распыляли с самолетов смесь дефолиантов и гербицидов над территорией страны, что привело к тяжелым последствиям для жизни и здоровья граждан Вьетнама, Камбоджи, Лаоса и Таиланда.