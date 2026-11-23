Италия возглавила блок ЕС для защиты брендов от торговых претензий США

Италия собрала евроблок для защиты феты, шампанского и портвейна от политики США Италия возглавила блок ЕС для защиты брендов от торговых претензий США

Москва23 ноя Вести.Италия совместно с 11 другими государствами Евросоюза сформировала коалицию для защиты защищенных географических наименований традиционных европейских продуктов от торговой политики США. Об этом сообщает издание Rapporteur со ссылкой на документ, подготовленный к заседанию министров сельского хозяйства стран объединения в Брюсселе.

Авторы инициативы заявили, что американский подход обесценивает статус защищенных брендов, так как Вашингтон классифицирует эти названия как общеупотребительные термины.

В статье говорится, что это позволяет производителям в США использовать наименования вроде феты, горгонзолы, шампанского и портвейна без соблюдения европейских стандартов происхождения и технологии изготовления.

В европейском блоке опасаются, что Вашингтон намеревается закрепить эту практику в обновленной версии национального сельскохозяйственного законодательства (Farm Bill). По мнению представителей ЕС, подобный шаг ослабит позиции европейской продукции на мировых рынках и усложнит подписание торговых соглашений с третьими странами.

К инициативе Рима примкнули Австрия, Болгария, Венгрия, Греция, Испания, Кипр, Польша, Португалия, Словения, Франция и Чехия. Участники коалиции призвали Еврокомиссию разработать всеобъемлющую стратегию по усилению правовой защиты наименований региональных брендов.

Издание обращает внимание на то, что торговый спор может усложнить отношения между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.