СМИ: между Англией и Шотландией разгорелся конфликт из-за статуса виски Telegraph: между Англией и Шотландией началась "война виски"

Москва15 сен Вести.Между Шотландией и Англией разгорелся конфликт из-за решения британского правительства наделить английский односолодовый виски статусом защищенного наименования.

Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

По информации издания, поводом послужило решение правительства Великобритании предоставить английскому односолодовому виски статус "защищенного географического наименования". Таким образом, как пишет газета, английские виски были признаны особой категорией напитка. Такой же статус имеют шотландский, валлийский и ирландский виски.

Однако это вызвало возмущение в индустрии производства шотландского виски, которая давно выступает против этого шага сказано в публикации

Причина в строгих требованиях к шотландскому односолодовому виски: весь процесс — от брожения до дистилляции — должен осуществляться на одном и том же заводе в Шотландии, тогда как в производстве английского виски отдельные этапы могут выполняться вне основного предприятия.

Так, Ассоциация производителей шотландского виски (Scottish Whisky Association, SWA), которая объединяет 90 компаний, планирует выразить свой протест против этих мер на встрече с членами британского правительства.

Между тем, президент США Дональд Трамп собирается снять пошлины с виски из Ирландии. Американский лидер добавил, что его давно просят снять пошлины на этот алкогольный напиток.

Кроме того, импорт грузинского виски в РФ вырос в восемь раз за июль. Закупки Россией составили 315,8 тысячи долларов. При этом поставки еще далеки от пиковых значений: экспорт этого алкогольного напитка из Грузии в Россию в феврале достигал 764,2 тысячи долларов.