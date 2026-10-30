Спор о защите сыров десять лет мешает ратификации соглашения ЕС и Канады

Торговое соглашение ЕС и Канады остается на паузе из-за сыра Спор о защите сыров десять лет мешает ратификации соглашения ЕС и Канады

Москва30 окт Вести.Евросоюз обсуждает предоставление Канаде статуса первого ассоциированного члена, и на саммите ЕС-Канада в Монреале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь предложила Оттаве такую модель. Однако ратификацию торгового соглашения уже десять лет сдерживают разногласия о защите традиционных сыров, сообщает Rapporteur.

ЕС и Канада завершили переговоры по торговому соглашению более десяти лет назад, но девять стран до сих пор его не ратифицировали, и сыр помог удержать соглашение на паузе говорится в материале издания

Предложение прозвучало в четверг, несмотря на протест европейских столиц. Речь идет о Всеобъемлющем экономическом и торговом соглашении ЕС и Канады (CETA): большая часть его положений применяется временно с 2017 года, однако для полного вступления документа в силу его должны одобрить все страны ЕС, а в ряде случаев - также региональные парламенты.

Ключевым препятствием стали претензии европейских фермеров и политиков к защите традиционных продуктов. На Кипре сопротивление соглашению увязывали с тем, что сыр халлуми не вошел в перечень защищенных географических названий, в Греции возражали против разрешения канадским производителям использовать обозначение "фета-стайл", а в Италии критиковали возможность конкуренции с защищенным пармиджано-реджано со стороны продукции под названием "пармезан".

Между тем временное действие CETA сопровождалось ростом европейского экспорта в Канаду: в 2017-2023 годах поставки молочной продукции увеличились на 62% к среднему показателю 2012-2016 годов, мясной продукции - на 188%, следует из оценки Еврокомиссии.

В июне 2026 года соглашение одобрил парламент бельгийской Валлонии, ранее выступавшей против него. Во Франции ратификация остается сложной: в марте 2024 года Сенат отклонил договор, сославшись на кризис в сельском хозяйстве.

В своей речи на саммите ЕС-Канада фон дер Ляйен назвала предлагаемую модель "ассоциацией без вступления". Она предусматривает более тесное сотрудничество ЕС и Канады в торговле, энергетике, сфере искусственного интеллекта, безопасности, образования и научных программ, но не означает полноценного членства в Евросоюзе.

Накануне саммита сообщалось, что Евросоюз (ЕС) и Канада планируют расширить военное сотрудничество в нескольких регионах – от Арктики до Черного моря. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас говорила, что Евросоюзу следует совместно с Канадой и США бороться за доминирование в Арктике.