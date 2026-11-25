Италия ведет переговоры о поставке Киеву до 20 истребителей Repubblica: Италия обсуждает поставку Киеву до 20 истребителей Eurofighter

Москва25 ноя Вести.Италия обсуждает с Киевом возможность поставки от 10 до 20 истребителей Eurofighter, сообщает газета La Repubblica.

По данным издания, недавний эпизод военной операции Украины в территориальных водах Ливии, который вызвал серьезную обеспокоенность у итальянских властей, не изменил общей позиции Рима. Италия не намерена отзывать последний пакет военной помощи Украине, который был недавно одобрен.

La Repubblica также пишет, что итальянское правительство не рассматривает вариант приостановки уже идущих переговоров между Римом и Киевом о возможной передаче Украине от десяти до двадцати истребителей Eurofighter.

Eurofighter Typhoon — многоцелевой истребитель четвертого поколения, созданный консорциумом Великобритании, Германии, Италии и Испании; отличается высокой маневренностью, оснащен современной авионикой и универсальным вооружением, стоит на вооружении ряда стран и применялся в боевых операциях.

22 ноября украинские дроны атаковали ливийский порт Бенгази. Заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни заявил, что действия Украины, которая взяла на себя ответственность за атаку, равносильны объявлению войны ливийскому государству. Официальные власти Италии назвали инцидент, произошедший недалеко от Италии, крайне опасным.