Италия взыскала с Германии миллион евро за расправу над итальянцем в 1944 году Суд Флоренции обязал ФРГ выплатить 1,18 млн евро наследнику жертвы нацистов

Москва29 ноя Вести.Суд Флоренции вынес решение, обязывающее Федеративную Республику Германия выплатить более 1,18 миллиона евро в качестве компенсации наследнику итальянца, чья семья пострадала в ходе нацистской расправы в Сант-Анна-ди-Стаццема в августе 1944 года. Об этом сообщает газета Tirreno.

Как отмечается в публикации, судья признала право на возмещение ущерба, понесенного отцом истца, который в ходе бойни потерял четырех членов семьи. Согласно решению суда, 79-летний житель города Форте-дей-Марми в провинции Лукка получит 1,18 миллиона евро, а также проценты, начисляемые с 2022 года. Иск был подан им как наследником отца, пережившего расправу и умершего в 1976 году.

Двенадцатого августа 1944 года немецкие нацистские войска в ходе масштабной операции против партизан и поддерживавшего их местного населения убили 560 человек, преимущественно пожилых людей, женщин и детей. Отец истца потерял в результате расправы свою 63-летнюю мать, 39-летнюю жену и двоих детей.

В решении суда подчеркивается, что бойня в Сант-Анна-ди-Стаццема является исторически и юридически установленным военным преступлением. Суд также сослался на решение военного трибунала Специи от 20 сентября 2005 года, впоследствии подтвержденное вышестоящими судебными инстанциями. Тогда несколько немецких офицеров и унтер-офицеров СС были заочно приговорены к пожизненному заключению.

Суд Флоренции признал, что право на возмещение ущерба, причиненного отцу истца гибелью четырех родственников, переходит к сыну в порядке наследования. После вступления решения в законную силу 79-летний мужчина сможет получить выплату из специального фонда, созданного правительством Марио Драги для компенсации ущерба жертвам военных преступлений, совершённых нацистской Германией в период со 2 сентября 1939 года по 8 мая 1945 года.