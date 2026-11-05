Москва5 ноя Вести.Суд Сиены в Италии завершил рассмотрение дела о выплатах по страховому полису убитого 56-летнего мужчины Паоло Вайя. Он погиб в 2019 году от рук двух любовниц, которые хотели получить по страховке 310 тысяч евро, что составляет около 28 миллионов рублей. Об этом пишет издание Corriere della sera.

В 2017 году Паоло Вай ушел от своей жены Роберты Бенчини и стал жить вместе с двумя любовницами Патрицией Армеллин и Анжеликой Кормачи. Они убили его в 2019 году. Суд над женщинами завершился только в 2025-м. На тот момент 52-летняя Армеллин и 24-летняя Кормачи были приговорены к тюремному заключению на срок 24 и 16 лет соответственно.

Уточняется, что женщины пошли на убийство ради получения страховой выплаты. Получателем денег в полисе была указана Армеллин. Однако 310 тысяч евро ей не достались, потому что убийца не может получить выплату за свою жертву. Бывшая жена Вайя Роберта Бенчини попыталась через суд получить деньги, но проиграла дело. Кроме того, женщину обязали выплатить суду девять тысяч евро на погашение издержек.