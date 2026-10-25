Внук участника ВОВ подал в суд на Германию и Финляндию Внук пленного участника ВОВ пытался взыскать компенсацию с Германии и Финляндии

Москва25 окт Вести.Внук участника Великой Отечественной войны пытался взыскать 215,5 тыс. евро с Германии и Финляндии. В принятии иска ему отказали. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы.

В публикации говорится, что заявитель обратился в суд в Краснодарском крае с иском к министерствам финансов Германии и Финляндии.

Он обосновал свое обращение тем, что его деда взяли в плен на территории Карело-Финской ССР, в котором он пробыл с 1941 по 1944 год. Мужчина потребовал компенсировать моральный и физический вред, нанесенный его родственнику. Сумму компенсации заявитель оценил в 48 среднемесячных зарплат в Финляндии.

Иск в судебном порядке не был принят, так как ответчики находятся в других юрисдикциях и правоотношения по возмещению вреда не допускают перехода прав и обязанностей к другому лицу.

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