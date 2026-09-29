Экономист Бармин рассказал, как его матери удалось спасти бабушку от расстрела Экономист Бармин рассказал историю спасения его бабушки в оккупированной Одессе

Москва29 сен Вести.Кандидат экономических наук, журналист, подполковник запаса Федор Бармин рассказал ИС "Вести", как его матери удалось спасти бабушку от расстрела в Одессе во время Великой Отечественной войны.

Эксперт рассказал, что во время оккупации бабушка трижды попадала под расстрел: румынские патрули забирали ее в еврейское гетто в Одессе из-за неславянской внешности, но каждый раз ее спасала маленькая белокурая дочка.

Когда приносили белокурую девочку, которой было всего лишь 4 года, с удивительным немецким именем Эмма, для надзирателей, которые охраняли гетто, это было коллапсом. Как это так, у черноволосой женщины вот такая дочь? Фактически, моя мама своим именем, своим обликом абсолютно славянским, спасла жизнь своей маме. Вот так сложилось пояснил Бармин

По его словам, вторжение фашистских войск на Украину связано и с дедушкой его супруги, который в мае 1941 года был призван в Дунайскую флотилию разведчиком разведроты морской пехоты из Дагестана. Бармин рассказал, что первая бомбежка унесла жизни 80% личного состава разведроты из 120 человек. Как напомнил эксперт, Дунайская флотилия была фактически форпостом Советского Союза на линии соприкосновения с фашистским режимом в захваченных гитлеровцами Румынии и Венгрии.