Италия выпустит в море 160 тыс. осьминогов для борьбы с крабами-вредителями

Итальянские ученые нашли способ борьбы с голубым крабом Италия выпустит в море 160 тыс. осьминогов для борьбы с крабами-вредителями

Москва6 сен Вести.Ученые из Болонского университета нашли способ борьбы с голубыми крабами - они планируют выпустить в море около 160 тысяч молодых осьминогов. Предполагается, что хищники должны помочь с контролем популяции опасного инвазивного вида. Проект получил название Octo-Blu.

Голубой краб, попавший в Средиземное море из Америки на судах, теперь представляет серьезную экологическую угрозу. Теплая вода способствует его круглогодичному размножению и быстрому расселению, взрослые особи весят до килограмма. Наибольший ущерб зафиксирован в дельте реки По, где хищник почти полностью истребил местные мидии и розовых устриц.

Молодых осьминогов разводят в лабораторных условиях, после чего выпускают в открытое море постепенно, партиями. Для улучшения их выживаемости на рифах размещают искусственные укрытия из глины и цемента - они должны защитить молодых хищников от естественных врагов.

Поскольку осьминоги относятся к природным врагам голубых крабов, исследователи надеются, что численность хищника снизится естественным путем, без регулярного вмешательства людей.