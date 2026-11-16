Москва16 нояВести.Телеведущий Иван Ургант оформил официальную прописку в Париже по паспорту Израиля. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
По информации журналистов, ранее в документах французской компании NEVA, которой владеют Ургант и его супруга Наталья Кикнадзе, указывалась постоянная прописка в Санкт-Петербурге.
Теперь же в последних документах в графе "регистрация" телеведущий начал указывать Париж. Для оформления французской прописки он использовал паспорт Израиля. То же сделала и его супругаговорится в публикации
При этом, уточнил SHOT, телеведущий сохраняет российский паспорт, по которому прописан в Санкт-Петербурге.
Отмечается, что Ургант создал парижскую компанию, которая занимается недвижимостью, в 2015 году. Офис фирмы находится в престижном округе Avenue Hoche, недалеко от Триумфальной арки.