СМИ: Потап начал переносить бизнес Каменских в США после осуждения на Украине SHOT: Потап начал переносить бизнес Каменских в США после осуждения на Украине

Москва4 окт Вести.Украинский певец Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) начал переносить бизнес украинской певицы, своей коллеги по дуэту и бывшей жены Насти Каменских в США после "очередного скандала на Украине". Об этом сообщается на канале SHOT в мессенджере МАХ.

Согласно этой информации, в конце сентября артист зарегистрировал новую компанию во Флориде - NICE2CU INTERNATIONAL CORP. Утверждается, что компания с таким же названием с 2016 года работает на Украине и принадлежит Насте Каменских. В публикации сказано, что через данную компанию исполнительница занимается деятельностью, связанной со своим творчеством - менеджментом и продвижением.

Новая фирма появилась вскоре после языкового скандала вокруг пары. Потап и Каменских опубликовали ролик, где иронично извинились за русский язык и связали возможность говорить на нем со "свободой" сказано в материале

По информации журналистов, по итогам 2025 года украинская компания ушла в небольшой минус: доходы составили 530 тысяч гривен (1,06 млн рублей), расходы — 535 тысяч гривен (1,07 млн рублей).

Потап и Настя Каменских прекратили выступать в России после 2022 года. Однако в последнее время их обсуждают в СМИ из-за того, они артисты вернулись к творчеству на русском языке. В августе в сети появилась петиция с требованием лишить Потапа звания заслуженного артиста Украиныза то, что тот разговаривает на русском языке. Петиция регистрирована на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского, на имя которого она направлена. Настя Каменских была внесена в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".