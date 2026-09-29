Певца Потапа могут лишить звания заслуженного артиста Украины Зеленский поручил кабмину и СБУ лишить певца Потапа звания заслуженного артиста

Москва29 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил кабмину и Службе безопасности Украины (СБУ) рассмотреть вопрос о лишении певца Алексея Потапенко (Потапа) звания заслуженного артиста Украины, сообщает RT.

Ранее в сети была опубликована соответствующая петиция. Авторы документа таким образом выразили недовольство видеороликом Потапа и Насти Каменских, в которых супруги высмеяли тех, кто требует говорить исключительно на украинском языке.

Петиция собрала более 25 тыс. подписей. Этого достаточно для того, чтобы власти взяли вопрос на свой контроль.

При этом Верховная рада ранее не поддержала обращение к Зеленскому о лишении Потапа звания заслуженного артиста Украины.

В начале сентября стало известно, что Потап и Настя Каменских были внесены в базу данных украинского сайта "Миротворец" (признан экстремистским и запрещен в РФ).