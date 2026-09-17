На Украине не смогли лишить Потапа звания заслуженного артиста Рада не поддержала лишение Потапа звания заслуженного артиста Украины

Москва17 сен Вести.Верховная рада не поддержала обращение к Владимиру Зеленскому о лишении украинского исполнителя Алексея Потапенко, известного под псевдонимом Потап, звания заслуженного артиста Украины. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное" в соцсети Facebook (запрещена в РФ).

Петицию с требованием лишить Потапа звания заслуженного артиста Украины в конце августа зарегистрировали на сайте офиса Зеленского.

Рада не поддержала обращение к Зеленскому о лишении Потапа звания заслуженного артиста Украины сказано в сообщении

За решение проголосовали 198 депутатов. Этого количества голосов оказалось недостаточно для его принятия.

Ранее Потап и его супруга, певица Настя Каменских, были внесены в базу украинского сайта "Миротворец". Это произошло после публикации артистами видеоролика, в котором они рассуждали об использовании русского языка.