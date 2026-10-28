Из Кипра в Калининградскую область: компания "Дикси" перерегистрировала юрлицо Владелец сети "Магнит" перевел управление "Дикси" из Кипра в Калининград

Москва28 окт Вести.Компания Dixy Holding Limited, регистрация которой ранее находилась на Кипре, провела редомициляцию в специальный административный район Калининградской области. Соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ.

Теперь юрлицо называется международная компания ООО "Дикси Холдинг Лимитед". Собственником остается АО "Тандер" — операционная структура ретейлера "Магнит".

Сделку по выкупу розничной сети "Дикси" (Dixy Holding Limited) у кипрской Mercury Retail Group "Магнит" закрыл в июле 2021 года. На тот момент она оценивалась в 87,6 миллиарда рублей, позднее совет директоров согласовал увеличение суммы до 97 миллиардов рублей.

В июне 2026 года "Магнит" приобрел еще 0,49% в ООО "Городской супермаркет", которое управляет сетью магазинов "Азбука вкуса", заплатив за это 177,4 миллиона рублей. В результате прямой пакет ретейлера вырос с 86,19% до 86,68%, а эффективная доля с учетом структуры владения — с 87,06% до 87,55%.

За первое полугодие 2026 года выручка "Магнита" увеличилась на 12,8% год к году и составила 1,89 триллиона рублей. Чистый убыток достиг 9,5 миллиарда рублей против прибыли 154 миллиона рублей годом ранее.

Реальная операционная эффективность (индекс EBITDA) за шесть месяцев прибавила 12,1% и достигла 96 миллиардов рублей, рентабельность по EBITDA составила 5,1%.