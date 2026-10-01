Часы Cartier за 36 тысяч долларов исчезли из дома убитого экс-мэра Самары

Из квартиры убитого экс-мэра Самары пропали часы Cartier за 36 тысяч долларов Часы Cartier за 36 тысяч долларов исчезли из дома убитого экс-мэра Самары

Москва1 окт Вести.Из дома убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова пропали часы Cartier, которые ему подарила дочь Людмила. Их стоимость - 36 тысяч долларов. Часы до сих пор не найдены. Об этом на заседании суда 1 октября сообщила представитель гособвинения, передает ИС "Вести".

В Самарском областном суде продолжается процесс по делу Екатерины Тарховой, которую обвиняют в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. На заседании изучали материалы о похищенном имуществе.

По словам гособвинителя, Людмила Тархова когда-то преподнесла отцу в подарок часы Cartier стоимостью 36 тысяч долларов. После его смерти они исчезли и до настоящего времени не обнаружены.

Как рассказала представитель гособвинения, дочь экс-мэра Людмила Тархова ранее подарила отцу часы Cartier стоимостью 36 тысяч долларов. После гибели бывшего мэра часы пропали и до сих пор не найдены. говорится в публикации

Большая часть документов касалась пропажи драгоценностей, золота, картин и мебели. По версии следствия, внучка экс-мэра Екатерина не раз относила вещи из квартиры в комиссионки. Так, в один магазин попали золотые украшения. В другом ломбарде Тархова оставила шубу и пальто, сдав их за 8-10 тысяч рублей, тогда как эти вещи стоили 57 и 51 тысячу соответственно.

По словам потерпевшей Людмилы Тарховой, золото, включая обручальное кольцо, стоило значительно дороже той суммы, за которую его сдала в комиссионный магазин подсудимая.

Кроме того, на заседании рассматривались бумаги о продаже Toyota RAV4.

Гособвинение отметило, что свидетели, ранее заявленные защитой, - граждане Израиля, и обеспечить их присутствие в суде будет сложно.