Из рассекреченных архивов стало известно, как жена Черчилля относилась к Сталину Жена Черчилля в личных беседах рассказывала о своем отношении к Сталину

Москва3 окт Вести.Клементина Черчилль, жена английского премьер-министра Уинстона Черчилля, провела в СССР полтора месяца весной 1945 года. Только сейчас в Центральном архиве ФСБ России были рассекречены записи частных разговоров британской гостьи. Детали были показаны в документальном фильме Алексея Денисова "Гриф снят. Клементина Черчилль", сообщает ИС "Вести".

Первую неделю своего долгосрочного визита в СССР Клементина Черчилль провела в Москве. Она осмотрела достопримечательности города, посетила больницы, школы и театры. 7 апреля 1945 года супругу британского премьер-министра принял Иосиф Сталин. Их встреча продолжалась около 15 минут.

За это время Сталин расспросил гостью о здоровье семьи и мужа, поинтересовался, какое впечатление произвел на нее Советский Союз. Клементина поблагодарила его за теплый прием и сказала, что видеть маршала Сталина - для нее самая высокая награда.

Говоря о Сталине в своем окружении, жена Черчилля впоследствии отмечала, что он произвел на нее прекрасное впечатление. Однако в беседе с французским генералом Жоржем Катру Клементина вспомнила, что ее смутило во время Ялтинской конференции.

Меня удивило одно, когда маршал Сталин фотографировался в Крыму вместе с Уинстоном и мистером Рузвельтом, он фотографировался в фуражке. Уинстон снял свою шапку и мистер Рузвельт тоже. А маршал Сталин фуражку не снял. По-моему, это было невежливо заявила она собеседнику

Кроме того, в ходе визита в Москву весной 1945 года мисс Черчилль встретилась со многими известными советскими политиками и дипломатами. По ее признанию, как следует из архивных документов, больше всего ей понравился в общении нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов.

Климентина Черчилль по решению советского правительства была награждена орденом Трудового Красного Знамени, став первой и единственной подданной британской короны, получившей эту награду.