Из рассекреченных архивов стало известно, как жена Черчилля отзывалась о русских

"Очень наивны и хвастаются": как жена Черчилля отзывалась о русских Из рассекреченных архивов стало известно, как жена Черчилля отзывалась о русских

Москва3 окт Вести.Побывавшая весной 1945 года в Советском Союзе Клементина Черчилль, жена английского премьер-министра Уинстона Черчилля, в частных беседах называла русских наивными людьми. Детали о разговорах британской гостьи были показаны в документальном фильме Алексея Денисова "Гриф снят. Клементина Черчилль", сообщает ИС "Вести".

Так, в разговоре с французским генералом Жоржем Катру супруга Черчилля поддерживала его точку зрения по поводу того, что советские люди преисполнены гордостью за свои победы.

О да, это чувствуется во всем. Мадам Молотова, показывая их продукцию на производстве, шоколад и тому подобное, очень была наивна. Вообще они в некотором отношении очень наивны, особенно когда начинают хвастаться говорила она в ответ французу в ходе своего визита в Москву

В ходе поездки, которая продлилась полтора месяца, английская гостья также рассказывала своим спутникам, что замечала слежку на улицах в СССР. О том, что за ней наблюдают, Клементина Черчилль стала догадываться уже в самые первые дни пребывания в Москве.

Я прямо-таки окружена. Я уже заметила двух женщин и трех мужчин, которые следуют за мной. Да, это, по-видимому, необходимо, но русские очень корректны. Этого нельзя отрицать делилась она с Катру

В частных разговорах супруга Черчилля также заявляла, что Иосиф Сталин произвел на нее прекрасное впечатление.

Визит Клементины Черчилль в Советский Союз весной 1945 года стал одной из последних крупных акций советско-британской дружбы. Позднее Уинстон Черчилль объявит СССР врагом всего Запада, и мир окажется на пороге холодной войны.