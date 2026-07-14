"Из украинского – только название": эксперт о новой ПРО Киева Freya Эксперт Кнутов рассказал о новой ПРО Киева Freya

Москва14 июл Вести.Новая система ПРО (противоракетная оборона) Freya, которую планируют выпускать на Украине, полностью состоит из компонентов, поставленных западными странами. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он добавил, что за основу была взята ракета от устаревшего комплекса С300, которая уступает российским боеприпасам.

Взяли ракету от комплекса С-300 - 48Н6. Это был первый вариант комплекса С-300, он был на Украине. Дальность ракеты 150 км. Характеристики у нее хорошие, но я не скажу, что отличные. Мы по этим комплексом С-400 стреляем как по мишеням во время учений. То есть С-400 сбивает эту ракету, а эта ракета С-400 не сбивает. Кроме этого, предлагается взять станцию радиолокационную шведскую либо французскую. И многофункциональная РЛС, которая должна наводить ракету, подсвечивать. Это будет либо немецкая, либо датская станция. Станция наведения ракет, чтоб было понятнее. И активная головка самонаведения тоже обсуждается - французская, испанская и так далее. Украинского ничего, только название - Freya рассказал Кнутов

Ранее сообщалось, что Германия сможет поставить Украине ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot не раньше 2028 года. Такое сообщение появилось на фоне дефицита боеприпасов для систем ПВО, о которых сообщает Киев.