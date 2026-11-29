ФИФА задумалась об отмене Премии мира, которую получил Трамп

Из-за Трампа: ФИФА обсуждает вопрос об отмене Премии мира ФИФА задумалась об отмене Премии мира, которую получил Трамп

Москва29 ноя Вести.Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность отказаться от вручения Премии мира либо сменить ее название, сообщила газета The New York Times (NYT).

Первым лауреатом этой награды в прошлом году стал президент США Дональд Трамп.

Международная федерация футбола поручила спецкомитету разобраться, зачем премия была учреждена и имеет ли смысл ее сохранять.

Двое высокопоставленных спортивных функционеров из числа собеседников газеты сам пересмотр с обеспокоенностью из-за тесных отношений между главой ФИФА Джанни Инфантино и Трампом, а также с вопросом о том, кто станет следующим обладателем приза.

Об учреждении награды ФИФА объявила 5 ноября 2025 года. Предполагалось, что ее будут вручать каждый год людям, которые благодаря преданности делу и выдающимся поступкам помогли объединить людей во имя мира.

5 декабря 2025 года, во время жеребьевки чемпионата мира, премию получил Трамп.