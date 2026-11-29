Москва29 нояВести.Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность отказаться от вручения Премии мира либо сменить ее название, сообщила газета The New York Times (NYT).
Первым лауреатом этой награды в прошлом году стал президент США Дональд Трамп.
Международная федерация футбола поручила спецкомитету разобраться, зачем премия была учреждена и имеет ли смысл ее сохранять.
Двое высокопоставленных спортивных функционеров из числа собеседников газеты сам пересмотр с обеспокоенностью из-за тесных отношений между главой ФИФА Джанни Инфантино и Трампом, а также с вопросом о том, кто станет следующим обладателем приза.
Об учреждении награды ФИФА объявила 5 ноября 2025 года. Предполагалось, что ее будут вручать каждый год людям, которые благодаря преданности делу и выдающимся поступкам помогли объединить людей во имя мира.
5 декабря 2025 года, во время жеребьевки чемпионата мира, премию получил Трамп.