Суд в Шуе отправил школьницу в центр для правонарушителей из‑за угрозы поджога

Из-за угрозы поджога девочку в Шуе отправили в спеццентр на месяц Суд в Шуе отправил школьницу в центр для правонарушителей из‑за угрозы поджога

Москва25 сен Вести.В Шуе суд на 30 суток отправил 13‑летнюю девочку в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей за угрозу поджога. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.

Школьница позвонила в психиатрическую больницу "Богородское" и заявила, что хочет поджечь здание, а потом бросила трубку. Уголовное дело заводить не стали так как девочка еще не достигла возраста, когда наступает уголовная ответственность.

До этого с подростком уже работали специалисты: ее поставили на профилактический учет из‑за другого нарушения, инспектор проводил с ней беседы. Но поведение девочки не изменилось, поэтому полиция обратилась в суд, чтобы поместить девочку в центр временного содержания.

Требования административного истца мотивированы тем, что, несмотря на проведение инспектором по делам несовершеннолетних профилактических бесед, постановки на профилактический учет в ОДН за ранее совершенное административное правонарушение, поведение несовершеннолетней продолжает носить антиобщественный характер, а также имеется возможность совершения с ее стороны общественно опасных деяний поясняется в сообщении

Суд с обоснованием согласился, и подростка отправили на месяц в Центр временного содержания.