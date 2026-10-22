Москва22 октВести.Книга "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" главного редактора RT Маргариты Симоньян заняла первое место в рейтинге продаж издательства АСТ на маркетплейсах за III квартал 2026 года. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.
Уточняется, что на втором месте произведение Антона Могучего с названием "Советский тренажер для ума. Высокоэффективные тренировки памяти и внимания, как у разведчика". Тройку лидеров замкнула книга Эриха Фромма "Искусство любить".
За последние три месяца читатели интересуются книгами о тренировке памяти и внимания, актуальны также пособия для подготовки к ОГЭ. И, конечно, ключевое место в рейтинге - проза о любви и отношениях, подарочные издания и книги для родителейуточнили в издательстве
Ранее сообщалось, что книга Симоньян о совместной жизни с ее погибшем мужем Тиграном Кеосаяном возглавила в сентябре столичный книжный рейтинг.