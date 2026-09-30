Москва30 сен Вести.Книга главного редактора RT Маргариты Симоньян "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" заняла первое место в еженедельном книжном рейтинге столицы. Об этом сообщила пресс-служба издательской группы "Эксмо-АСТ" в Telegram-канале.

Рейтинг продаж, составленный на основе данных ведущих книжных магазинов Москвы за период с 21 по 27 сентября, представил генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев в эфире утреннего шоу на радио "Москва FM".

Ранее уже отмечалось, что произведение Симоньян вторую неделю подряд лидирует по продажам в Московском доме книги. Сама Симоньян признала, что не верила в успех собственной книги "Непервая любовь. Исповедь горя и радости".