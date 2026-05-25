Москва25 маяВести.Израильские военные самолеты нанесли в понедельник удары фосфорными снарядами по югу Ливана, спровоцировав пожары, информирует ливанское информационное агентство NNA.
Израильская авиация… сбросила зажигательные фосфорные боеприпасы на леса Клаалия, что вызвало пожары в цитрусовых рощах и на сельскохозяйственных угодьяхговорится в сообщении
Военные Израиля активны в небе над югом Ливана с утра. Отмечается, что нанесены авиаудары по городу Кана в округе Тир, району близ газового предприятия, по территории вокруг кладбища в городе Кфар-Ремман. Артиллерийскому обстрелу подвергся город Диббин.