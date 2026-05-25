Израиль использовал белый фосфор при ударах по югу Ливана Израильская авиация ударила по югу Ливана фосфорными снарядами

Москва25 мая Вести.Израильские военные самолеты нанесли в понедельник удары фосфорными снарядами по югу Ливана, спровоцировав пожары, информирует ливанское информационное агентство NNA.

Израильская авиация… сбросила зажигательные фосфорные боеприпасы на леса Клаалия, что вызвало пожары в цитрусовых рощах и на сельскохозяйственных угодьях говорится в сообщении

Военные Израиля активны в небе над югом Ливана с утра. Отмечается, что нанесены авиаудары по городу Кана в округе Тир, району близ газового предприятия, по территории вокруг кладбища в городе Кфар-Ремман. Артиллерийскому обстрелу подвергся город Диббин.