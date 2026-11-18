Politico узнала о прекращении контактов Израиля с Каллас с июня

Израиль отказался от прямого общения с Каллас еще в июне, пишут СМИ Politico узнала о прекращении контактов Израиля с Каллас с июня

Москва18 ноя Вести.Израиль с июня не поддерживает прямые контакты с главой европейской дипломатии Каей Каллас. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара.

По словам собеседника издания, решение касается исключительно Каллас и не распространяется на других представителей Евросоюза.

Как отмечает Politico, контакты прекратились после сообщений о резкой критике Каллас в адрес Израиля из-за обращения с палестинцами.

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На этом фоне взаимодействие с Израилем активизировала еврокомиссар по Средиземноморью Дубравка Шуица. По подсчетам Politico, с начала года она не менее четырех раз встречалась или разговаривала по телефону с главой израильского МИД.

Ситуация также усилила разногласия между Еврокомиссией и Европейской службой внешних связей относительно полномочий по представлению интересов ЕС на международной арене.

Politico также напомнила, что европейские лидеры не включили Каллас в переговорную группу для предстоящих консультаций по Украине. По данным источников газеты, решение могло быть принято из-за ее публичной критики в адрес президента США Дональда Трампа.