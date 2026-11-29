Москва29 ноя Вести.Министр внутренних дел и глава МИД Израиля Гидеон Саар аннулировал израильский паспорт активиста Андрея Хржановского — сына режиссера Ильи Хржановского (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщает израильский телеканал C14 со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Как уточняется, 28-летний Хржановский узнал о недействительности своего паспорта в конце ноября, когда не смог вылететь из Парижа в Тель-Авив.

Ранее, 16 ноября, министр по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Амихай Шикли обратился к главе МВД Гидеону Саару с требованием лишить активиста гражданства Израиля, утверждая, что тот ведет систематическую кампанию по дискредитации страны и армии. На данный момент в МВД и Управлении регистрации населения и миграции отметили, что не осведомлены о таком решении.

Хржановский родился в России и переехал в Израиль в 2022 году после начала конфликта на Украине. Он называет себя независимым журналистом и правозащитником. В своих публикациях в соцсетях он критикует политику Израиля в отношении палестинских арабов, называя действия израильской армии в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан "геноцидом" и "этническими чистками".

В Израиле и на Западном берегу Хржановского неоднократно задерживала полиция. В 2024 году ему предъявили обвинение в вандализме после того, как он наклеил стикер с изображением палестинского флага на мемориал, посвященный памяти израильского солдата Шило Коэна, погибшего при отражении атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Отец погибшего назвал действия Хржановского "зловредными, абсурдными и неприемлемыми". В конце октября активиста задерживали по подозрению в причастности к насильственному инциденту на Западном берегу, тогда же ему выдали запрет на въезд на эту территорию.