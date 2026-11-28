"Известия": в России может появиться новая льгота для доноров крови В Госдуме предложили давать постоянным донорам 100% оплату больничного

Москва28 ноя Вести.Постоянным донорам крови могут предоставить право на оплату больничного в размере 100% среднего заработка независимо от трудового стажа. Об этом "Известия" сообщили со ссылкой на документ.

Как уточняется, льготу предложили депутаты фракции КПРФ в Госдуме.

Предлагается предусмотреть выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка независимо от страхового стажа гражданину, который в течение 12 месяцев, предшествующих дню наступления временной нетрудоспособности, осуществил четыре донации цельной крови или 16 донаций ее компонентов говорится в сообщении

Сейчас особых условий оплаты больничного именно для доноров нет. Авторы инициативы напомнили, что действующее законодательство предусматривает ряд мер социальной поддержки для тех, кто добровольно сдает кровь. В частности, им гарантировано освобождение от работы в день процедуры и предоставление дополнительного дня отдыха с сохранением среднего заработка.

Ранее стали известны новые правила допуска к донорству крови в России.