Дело об убийстве, по которому проходил Трабер, объединено с особо крупной кражей

К делу об убийстве депутата в Ленобласти добавилась особо крупная кража Дело об убийстве, по которому проходил Трабер, объединено с особо крупной кражей

Москва7 сен Вести.Расследование убийства выборгского депутата Александра Петрова, по которому обвинялся миллиардер Илья Трабер, объединено с делом о краже в особо крупном размере, следует из материалов, которые имеются у РИА Новости.

В одном производстве с настоящим уголовным делом соединено уголовное дело, возбужденное по факту хищения имущества в особо крупном размере говорится в документах

Предприниматель обвинялся в заказном убийстве муниципального депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, совершенном в 2020 году. В июне он был задержан. В конце августа обвинения сняты, уголовное преследование прекращено, и он находится на свободе. Расследование убийства депутата продолжается.