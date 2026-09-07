Москва7 сенВести.Расследование убийства выборгского депутата Александра Петрова, по которому обвинялся миллиардер Илья Трабер, объединено с делом о краже в особо крупном размере, следует из материалов, которые имеются у РИА Новости.
В одном производстве с настоящим уголовным делом соединено уголовное дело, возбужденное по факту хищения имущества в особо крупном размереговорится в документах
Предприниматель обвинялся в заказном убийстве муниципального депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова, совершенном в 2020 году. В июне он был задержан. В конце августа обвинения сняты, уголовное преследование прекращено, и он находится на свободе. Расследование убийства депутата продолжается.