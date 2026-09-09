Москва9 сенВести.Переговорщики от ФРГ уже несколько месяцев включены в переговоры по Украине, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус на брифинге в Берлине.
Он отметил, что Германию на прошедших в Киеве переговорах представлял советник канцлера ФРГ по внешней политике и безопасности.
Сам факт того, что они проходят [переговоры] - уже позитивный знак, который правительство Германии приветствуетсказал Корнелиус
По его словам, власти ФРГ уже "несколько месяцев участвуют в этих переговорах со своими инициативами".
Корнелиус уточнил, что консультации носят конфиденциальный и закрытый характер.
Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил недовольство президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за недостаточного учета Киевом интересов ФРГ.