В кабмине ФРГ заявили, что Германия участвует в переговорах по Украине

Кабмин ФРГ подтвердил, что Германия задействована в переговорах по Украине В кабмине ФРГ заявили, что Германия участвует в переговорах по Украине

Москва9 сен Вести.Переговорщики от ФРГ уже несколько месяцев включены в переговоры по Украине, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус на брифинге в Берлине.

Он отметил, что Германию на прошедших в Киеве переговорах представлял советник канцлера ФРГ по внешней политике и безопасности.

Сам факт того, что они проходят [переговоры] - уже позитивный знак, который правительство Германии приветствует сказал Корнелиус

По его словам, власти ФРГ уже "несколько месяцев участвуют в этих переговорах со своими инициативами".

Корнелиус уточнил, что консультации носят конфиденциальный и закрытый характер.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил недовольство президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за недостаточного учета Киевом интересов ФРГ.