Москва26 окт Вести.Промышленное производство в России по итогам восьми месяцев 2026 года сохранилось на уровне прошлого года, а выпуск в обрабатывающем секторе вырос на 0,4%, машиностроительный комплекс остается основным драйвером экономики и показывает рост на 6%, сообщается на сайте правительства.

Зампред правительства Александр Новак провел совещание по текущей экономической ситуации с участием представителей профильных министерств, Банка России и экспертного сообщества. Сообщается, что участники также подробно рассмотрели положение дел в строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях.

По итогам восьми месяцев 2026 года выпуск промышленности сохранился на уровне прошлого года, обрабатывающего сектора - увеличился на 0,4%. Основным драйвером остается машиностроительный комплекс, который за рассмотренный период вырос на 6% говорится в сообщении на сайте правительства

Кроме того, участники совещания отметили стабилизацию цен на топливо, которая отражается на общем индексе потребительских цен на непродовольственные товары.

По итогам встречи Новак поручил профильным ведомствам детально проанализировать существенные отклонения фактических экономических показателей от прогнозов и доложить об их причинах и принимаемых мерах.

Ранее Новак провел совещание, посвященное ситуации на рынке топлива.