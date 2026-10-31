Кабмин продлил до 31 января запрет на вывоз из РФ дизеля и судового топлива Кабмин продлил запрет на вывоз из РФ отдельных видов топлива производителями

Москва31 окт Вести.Российский кабмин продлил временный запрет на вывоз из страны отдельных видов топлива производителями. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями, до 31 января 2027 года включительно говорится в материале

В публикации говорится, что постановление будет опубликовано. Мера о продлении запрета была принята для поддержания стабильной обстановки на внутреннем рынке РФ.

Уточняется также, что общий запрет действует по указанную дату. А для непосредственных производителей дизеля, судового топлива и газойлей запрет ранее был введен по 31 октября 2026 года.