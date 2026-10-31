Москва31 октВести.Российский кабмин продлил временный запрет на вывоз из страны отдельных видов топлива производителями. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями, до 31 января 2027 года включительноговорится в материале
В публикации говорится, что постановление будет опубликовано. Мера о продлении запрета была принята для поддержания стабильной обстановки на внутреннем рынке РФ.
Уточняется также, что общий запрет действует по указанную дату. А для непосредственных производителей дизеля, судового топлива и газойлей запрет ранее был введен по 31 октября 2026 года.