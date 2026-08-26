Москва26 авг Вести.Российские производители волоконно-оптических кабелей смогут использовать зарубежное оптоволокно до 30 июня 2027 года. Об этом со ссылкой на постановление правительства номер 1026 пишут "Ведомости".

Уточняется, что поводом для такого решения стало длительное восстановление предприятия "Оптиковолоконные системы" (ОВС) в Мордовии, которое получило повреждения весной 2025 года в результате атаки БПЛА.

В публикации говорится, что требование использовать оптоволокно производства ЕАЭС для признания кабеля отечественным вступило в силу еще в 2016 году. Но Минпромторг был вынужден признать, что из-за повреждения оборудования у производителей не остается возможности исполнять этот норматив.

Кроме того, кабмин скорректировал долю компонентов иностранного производства в стоимости оптического кабеля с 40% до 70%. Данная мера принята, чтобы не допустить дефицит кабеля для госзаказчиков. Возвращение к предыдущей норме отложено до 1 января 2028 года.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что боевики вооруженных сил Украины начали применять больше дронов на оптоволокне.