В России с 1 декабря введут технологический сбор на электронику

Кабмин утвердил правила технологического сбора на электронику с 1 декабря В России с 1 декабря введут технологический сбор на электронику

Москва27 ноя Вести.Правительство России утвердило правила исчисления и уплаты технологического сбора на электронику, который начнет действовать с 1 декабря. Об этом со ссылкой на Минпромторг сообщает РИА Новости.

Платеж взимается на равных условиях как с импортной, так и с отечественной продукции и направлен на инвестиции в развитие критически важной электронной промышленности.

Базовая ставка сбора для ноутбуков и планшетов установлена в размере 746 рублей за единицу, для смартфонов — 373 рубля, а для некоторых других телефонных аппаратов — 37 рублей (при фиксации товарного знака в системе маркировки ставки составят 500, 250 и 25 рублей соответственно).

Отдельных штрафных санкций за неуплату сбора на текущий момент не введено.