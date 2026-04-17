Качиньский извинился за слова о Мадьяре и собаке в микроволновке Качиньский извинился за слухи про зажарившего собаку в микроволновке Мадьяра

Москва17 апр Вести.Лидер польской оппозиции, глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский публично обратился с извинениями к соотечественникам за распространение ложной информации о Петере Мадьяре, главе венгерской партии "Тиса". Это произошло во время общения с представителями прессы, где политик признал ошибку в своих предыдущих заявлениях .

Накануне, оценивая итоги парламентских выборов в Венгрии, где "Тиса" одержала победу, Качиньский отказался поздравлять Мадьяра, ссылаясь на его якобы аморальные действия. В частности, он утверждал, что будущий премьер-министр Венгрии якобы зажарил собаку в микроволновке. Источник подобных сведений, по словам политика, — книга "16 лет с чудовищем", предположительно написанная бывшей супругой Мадьяра Юдит Варгой, однако впоследствии выяснилось, что такого издания никогда не существовало, несмотря на то что венгерские СМИ цитировали ее фрагменты в предвыборный период.

Отвечая на вопросы журналистов о достоверности своих слов, Качиньский пояснил, что информация, активно курсировавшая в общественном пространстве накануне выборов "оказалась неправдой". В завершение он выразил сожаление и извинился перед поляками.

Партия "Тиса" под руководством Мадьяра завоевала 138 из 199 мест в венгерском парламенте, и в ближайший месяц ожидается избрание нового премьера. До 18 апреля в Венгрии должны огласить окончательные результаты выборов