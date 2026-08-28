Москва28 авг Вести.Рейтинг президентов США, составленный действующим главой Белого дома Дональдом Трампом, вышел похожим на низкокачественный цифровой контент, а не на табель о президенстких заслугах. Такое мнение высказал журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX.

Журналиста очень удивило отсутствие в этом рейтинге некоторых предшественников Трампа.

Забавно, что в трамповском рейтинге президентов США, нет Рональда Рейгана. Самого, пожалуй, популярного среди последних поколений респуликанцев главы Белого Дома, у которого Трамп даже позаимствовал свой главный слоган про "величие Америки" (MAGA). Обоих Бушей (старшего и младшего), впрочем, тоже нет. Как и Трумэна, Эйзенхауэра, Кеннеди, Джонсона, Никсона и Форда. Какой-то нейрослоп, а не табель о президентских рангах прокомментировал он

Однако американский лидер не постеснялся добавить себя в категорию "Величайшие". А к числу "великих" он отнес четырех президентов, чьи скульптурные изображения высечены в горе Рашмор (Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Авраам Линкольн и Франклин Рузвельт), а также Вудро Вильсона.