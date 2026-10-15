Москва15 октВести.Жительница Малоярославца престанет перед судом за укрывательство особо тяжкого преступления, сообщает СУ СК по Калужской области.
В ведомстве отметили, что завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней женщины, обвиняемой по статье "Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления".
Как установило следствие, весной этого года в ходе ссоры у себя дома в Малоярославце хозяин жилища избил знакомого. Он скончался на месте от полученных повреждений.
Желая избежать ответственности, фигурант расчленил тело погибшего. Скрыть следы преступления мужчине помогла его бывшая супругаговорится в публикации
Они положили останки в чемодан и пакеты и выбросили в реку Лужа в черте Малоярославца, сообщили в калужском Следкоме.
Кроме того, в доме, где это было совершено преступление, женщина смыла химическим средством следы крови потерпевшего.
На допросе обвиняемая дала признательные показания. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.