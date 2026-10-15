Калужанка помогла экс-супругу утопить в реке расчлененное тело убитого знакомого В Малоярославце судят женщину, помогавшую бывшему мужу прятать расчлененное тело

Москва15 окт Вести.Жительница Малоярославца престанет перед судом за укрывательство особо тяжкого преступления, сообщает СУ СК по Калужской области.

В ведомстве отметили, что завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней женщины, обвиняемой по статье "Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления".

Как установило следствие, весной этого года в ходе ссоры у себя дома в Малоярославце хозяин жилища избил знакомого. Он скончался на месте от полученных повреждений.

Желая избежать ответственности, фигурант расчленил тело погибшего. Скрыть следы преступления мужчине помогла его бывшая супруга говорится в публикации

Они положили останки в чемодан и пакеты и выбросили в реку Лужа в черте Малоярославца, сообщили в калужском Следкоме.

Кроме того, в доме, где это было совершено преступление, женщина смыла химическим средством следы крови потерпевшего.

На допросе обвиняемая дала признательные показания. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.