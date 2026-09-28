Kan: Нетаньяху тайно слетал в Абу-Даби, чтобы встретиться с президентом ОАЭ

Kan: Нетаньяху тайно посетил Абу-Даби для встречи с президентом ОАЭ Kan: Нетаньяху тайно слетал в Абу-Даби, чтобы встретиться с президентом ОАЭ

Москва28 сен Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тайно посетил Абу-Даби 24 сентября для встречи с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном, сообщает гостелерадиокомпания Kan.

Нетаньяху... посетил Объединенные Арабские Эмираты и встретился с президентом Мухаммедом бен Зайедом. Канцелярия Нетаньяху не объявляла о визите отмечает Kan

Нетаньяху использовал частный самолет израильского предпринимателя. Этот самолет используют и другие высокопоставленные представители Израиля для перелетов по всему миру.

Нетаньяху пробыл в ОАЭ несколько часов, уточняет Kan.

Визит состоялся на фоне скандала в связи с публикацией в газете Haaretz статьи о том, что власти ОАЭ якобы предупреждали Нетаньяху о планируемой атаке движения ХАМАС, которая произошла 7 октября 2023 года​​​.

По сведениям газеты, Нетаньяху не передал эту информацию спецслужбам. Сам премьер-министр решительно отверг эти сообщения СМИ.

Власти ОАЭ также не подтвердили сведения, приведенные газетой Haaretz.