Москва28 сенВести.Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 27 сентября провел в Абу-Даби встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщило эмиратское агентство WAM.
По его информации, стороны обсудили отношения между ОАЭ и Израилем, а также пути их укрепления и дальнейшего развития.
Другие подробности встречи не приводятся.
Ранее гостелерадиокомпания Kan сообщила о том, что Нетаньяху тайно посетил Абу-Даби 24 сентября для встречи с президентом ОАЭ.