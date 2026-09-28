Президент ОАЭ встретился с Нетаньяху в Абу-Даби

Президент ОАЭ обсудил с Нетаньяху двусторонние отношения Президент ОАЭ встретился с Нетаньяху в Абу-Даби

Москва28 сен Вести.Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 27 сентября провел в Абу-Даби встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщило эмиратское агентство WAM.

По его информации, стороны обсудили отношения между ОАЭ и Израилем, а также пути их укрепления и дальнейшего развития.

Другие подробности встречи не приводятся.

Ранее гостелерадиокомпания Kan сообщила о том, что Нетаньяху тайно посетил Абу-Даби 24 сентября для встречи с президентом ОАЭ.