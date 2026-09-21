У Канады и Франции появится общая космическая и оборонная инфраструктура

Канада и Франция решили объединить космические программы У Канады и Франции появится общая космическая и оборонная инфраструктура

Москва21 сен Вести.Канада и Франция договорились о совместном использовании объектов оборонной инфраструктуры, включая системы космических запусков, сообщил канадский премьер-министр Марк Карни после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Карни, слова которого приводит агентство Bloomberg, отметил, что поручение о разработке соответствующих планов получили космические агентства и оборонные ведомства обеих стран. Подробности о сроках реализации проекта и объемах финансирования не раскрываются.

Глава правительства Канады также подчеркнул, что современный суверенитет предполагает не только продовольственную безопасность, сотрудничество в сферах энергетики и обороны, но и доступ к ключевым технологиям, таким как искусственный интеллект, полупроводники и другие критически важные ресурсы.

Ранее британский журнал The Economist узнал о намерении Канады согласовать к концу 2026 года контуры сделки об ассоциированном членстве страны в ЕС.