Канада внесла в санкционные списки 38 юридических и 24 физических лица из РФ

Канада расширила санкции против России Канада внесла в санкционные списки 38 юридических и 24 физических лица из РФ

Москва9 ноя Вести.Канадские власти добавили в список антироссийских санкций 38 юридических и 24 физических лица в связи с украинским конфликтом. Об этом сказано в сообщении МИД Канады.

Отмечается, что рестрикции вводятся для "удара по элементам оборонно-промышленной базы" России, связанной с ракетным производством.

Ранее Канада внесла в санкционный список по РФ более 3,5 тыс. физических и юридических лиц, а также более 700 судов.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что санкции вредят тем, кто их вводит. Российский лидер также подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что в Европе приняли решение о создании в структуре Еврокомиссии подразделения, которое будет работать только над санкциями против России.