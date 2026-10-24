Зеленский ввел санкции против граждан и компаний России и Китая

Украина ввела новые санкции против юрлиц из РФ и Китая Зеленский ввел санкции против граждан и компаний России и Китая

Москва24 окт Вести.Владимир Зеленский подписал указы о введении очередных санкций против физических и юридических лиц из России и Китая. Соответствующие документы опубликованы на сайте главы киевского режима.

Ограничения наложены на 83 физических и 77 юридических лиц из России. В частности, под санкции попали российский производитель алюминия "Русал", Институт пластмасс имени Г. С. Петрова и "Корпорация космических систем специального назначения "Комета".

Кроме того, санкции введены против двух компаний, зарегистрированных в Китае.

Ранее Зеленский посетовал, что США решили отложить принятие закона об "адских санкциях" против России. Он также предположил, что отмена антироссийских ограничений продолжится после дизельной сделки Москвы и Вашингтона.