Зеленский ввел санкции против 19 россиян и 10 компаний, связанных с "Рассветом"

Украина ввела санкции против участников спутникового проекта "Рассвет" Зеленский ввел санкции против 19 россиян и 10 компаний, связанных с "Рассветом"

Москва30 окт Вести.Украина ввела санкции против 19 граждан России и 10 российских компаний, связанных с разработкой спутниковой системы связи "Рассвет". Соответствующий указ подписал глава киевского режима Владимир Зеленский.

В санкционный пакет, касающийся системы "Рассвет", вошли 10 компаний и связанные с ними 19 россиян говорится в указе, который размещен на сайте Зеленского

Согласно документу, ограничения затронули организации и физических лиц, которых Киев считает причастными к созданию спутниковой группировки. Кроме того, под санкции попали 39 судов.

В перечень вошли "Бюро 1440", выступающее разработчиком и системным интегратором проекта "Рассвет", производитель солнечных батарей для космических аппаратов "Лабс 1440" и компания "ФАБ Рассвет", которая разрабатывает и производит низкоорбитальные спутники связи и абонентские терминалы.

В список также включено белорусское предприятие "Аэрокосмические приборы", специализирующееся на компонентах аэрокосмических систем.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что "Рассвет" – только первый шаг в создании низкоорбитальных космических аппаратов. По его словам, после улучшения качества спутников РФ сосредоточится на увеличении их количества.