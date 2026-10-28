Москва28 октВести.Система спутниковой группировки "Рассвет" является первым шагом в создании низкоорбитальных космических аппаратов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, качество выпускаемых спутников высоко, теперь необходимо работать над их количеством.
Это только наш первый шаг. Но мы гордимся тем, что начали это делать и начали делать это самостоятельносказал Путин, осматривая выставку на полях саммита Россия - Африка
"Рассвет" — низкоорбитальная спутниковая группировка для широкополосной передачи данных. Ее разрабатывает компания "Бюро 1440" (входит в "ИКС Холдинг").
23 октября заместитель гендиректора по развитию бизнеса и продуктам "Бюро 1440" Дмитрий Агафонов заявил, что "Рассвет" будет состоять из нескольких сотен космических аппаратов, находящихся на низкой орбите и связанных между собой терминалами лазерной связи.
Коммерческую эксплуатацию планируют начать в 2027 году.