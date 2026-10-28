Путин: "Рассвет" - первый шаг в создании низкоорбитальных космических аппаратов

Путин: российский аналог Starlink "Рассвет" - только первые шаги в этой сфере Путин: "Рассвет" - первый шаг в создании низкоорбитальных космических аппаратов

Москва28 окт Вести.Система спутниковой группировки "Рассвет" является первым шагом в создании низкоорбитальных космических аппаратов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, качество выпускаемых спутников высоко, теперь необходимо работать над их количеством.

Это только наш первый шаг. Но мы гордимся тем, что начали это делать и начали делать это самостоятельно сказал Путин, осматривая выставку на полях саммита Россия - Африка

"Рассвет" — низкоорбитальная спутниковая группировка для широкополосной передачи данных. Ее разрабатывает компания "Бюро 1440" (входит в "ИКС Холдинг").

23 октября заместитель гендиректора по развитию бизнеса и продуктам "Бюро 1440" Дмитрий Агафонов заявил, что "Рассвет" будет состоять из нескольких сотен космических аппаратов, находящихся на низкой орбите и связанных между собой терминалами лазерной связи.

Коммерческую эксплуатацию планируют начать в 2027 году.