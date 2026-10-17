Зеленского расстроил отказ Трампа от "адских санкций" против России Зеленский выразил недовольство отказом Трампа использовать закон Грэма против РФ

Москва17 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский возмутился решением президента США Дональда Трампа не использовать закон Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) против России.

К сожалению, принято решение полностью проигнорировать закон Линдси Грэма написал Зеленский в соцсетях

В субботу, 17 октября, Белый дом опубликовал документ, из которого следует, что Трамп своим указом распорядился не применять ряд санкций против РФ, ограничений и пошлин по закону, разработанному при участии Грэма.