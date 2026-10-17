Москва17 октВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский возмутился решением президента США Дональда Трампа не использовать закон Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) против России.
К сожалению, принято решение полностью проигнорировать закон Линдси Грэманаписал Зеленский в соцсетях
В субботу, 17 октября, Белый дом опубликовал документ, из которого следует, что Трамп своим указом распорядился не применять ряд санкций против РФ, ограничений и пошлин по закону, разработанному при участии Грэма.