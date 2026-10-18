"Кровавый клоун взбесился": журналист о реакции Зеленского на решение Трампа Христофору рассказал о недовольстве Зеленского позицией Трампа по санкциям

Москва18 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский очень недоволен решением президента США Дональда Трампа использовать закон Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) против России. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, Зеленский просто взбешен позицией Трампа, о чем свидетельствует его эмоциональная реакция в соцсетях.

Боюсь представить, как этот кровавый клоун взбесился, когда услышал о решении США. Наверное, даже взмолился Грэму, чтобы тот помог ему отметил Христофору

Ранее журналист ИС "Вести" Валентин Богданов заявил, что Трамп играет с Зеленским в кошки-мышки. По его мнению, решение Трампа по «адским санкциям», как и совет украинцам сменить лидера, запрет ударов по российским НПЗ, договоренность с президентом РФ по дизельному топливу – элементы этой игры.